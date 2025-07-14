Інтерфакс-Україна
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17:33 14.07.2025

Сукупний обсяг підтримки на одну родину від народження до досягнення дитиною 18 років становитиме не менше 1,08 млн грн - Мінсоцполітики

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Сукупний обсяг підтримки на одну родину від народження до досягнення дитиною 18 років становитиме не менше 1,08 млн грн - Мінсоцполітики

За загальним пакетом, який розробив уряд, сукупний обсяг підтримки на одну родину від народження до досягнення дитиною 18 років становитиме в поточних цінах не менше 1,08 млн грн, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Уряд ухвалив проєкт закону, мета якого - запровадження широкого пакету комплексної та всеохоплюючої підтримки для українських родин з дітьми. Законопроєкт покликаний створити умови для зростання народжуваності та гармонійного поєднання батьківства з професійною діяльністю. Він передбачає безперервну державну підтримку родин — від моменту планування батьківства й аж до самостійності дитини — у медичній, соціальній та освітній сферах", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, проєкт закону передбачає створення умов для більш комфортного догляду за дитиною (наприклад, шляхом оплати для родини послуг з догляду за дитиною від 1 до 3х років), суттєвого підвищення розміру виплат для сімей з дітьми, додаткову підтримку родин, які мають дітей з інвалідністю.

"За загальним пакетом, який розробив уряд, сукупний обсяг підтримки на одну родину від народження до досягнення дитиною 18 років становитиме в поточних цінах не менше 1,08 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на допологову та післяпологову підтримку, дошкільну підтримку, підтримку в школі, підтримку студентів закладів професійно- технічної освіти та коледжів", - додали у відомстві, зазначивши, що це тільки соціальна частина загального пакету підтримки, який ще буде передбачати комплексну медичну підтримку (від моменту планування народження до дорослішання дитини), а також всебічну підтримку на етапі освіти.

"Окремий фокус проєкт закону робить на підтримці жінок, які народили дитину, ще не маючи професійного стажу. За даними Мінсоцполітики, у 2024 році кількість таких жінок становила 44% від всіх матерів, які народжували дітей. Діюча наразі система соціальної підтримки, на жаль, практично не передбачає для таких жінок та їх дітей підтримки на період відпустки по догляду за дитиною", - розповіли у відомстві.

Так, проєкт закону передбачає підвищення розмірів низки "дитячих" виплат, зокрема, на період вагітності та пологів та після народження дитини: підвищення одноразової виплати жінкам, які народили, до 50 тис. грн (наразі її розмір складає 10 320 грн); підвищення розміру допомоги для незастрахованих осіб - 7 тис. грн щомісяця (наразі розмір допомоги складає 25% від розміру прожиткового мінімуму, тобто 757 грн щомісяця); продовження виплати "Пакунок малюка".

Також на період догляду за дитиною передбачається: допомога на догляд до досягнення дитиною 1 року як для застрахованих, так і для не застрахованих осіб; запровадження програми "єЯсла" на оплату послуг з догляду за дитиною після досягнення дитиною 1 року, щоби батьки мали вибір: доглядати дитину вдома до 3х років, чи повернутися до роботи, скориставшись послугами з догляду за дитиною, за які заплатить держава (цільові кошти у розмірі 8 тис. грн); якщо мама (або батько) вирішать доглядати за дитиною до трьох років, за ними збережеться сплата ЄСВ протягом всього цього періоду

Крім того, при зарахуванні дитини до школи діятиме раніше погоджена програма "Пакунок школяра" – грошова допомога на придбання необхідного учню шкільного приладдя (канцелярських товарів), дитячого одягу та взуття на суму 5 тис грн.

Серед іншого, пропонуються додаткові інструменти підтримки для родин, які виховують дитину з інвалідністю, зокрема, окрім загальнодоступних виплат і послуг, для них передбачено: надання послуги раннього втручання; допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" у підвищеному розмірі (до 16 тис. грн); соціальну послуга з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю; послуги асистента дитини або соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання; реабілітаційні заходи тощо.

Теги: #мінсоцполітики #підтримка #родина

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