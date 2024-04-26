Зеленський закликав на засіданні "Рамштайн" надати Україні далекобійну зброю, ППО та артилерію

За пів року очікування військової допомоги російській армії вдалося перехопити ініціативу, але українська армія може не лише стабілізувати фронт, а й рухатися вперед, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на групі з військової допомоги Україні "Рамштайн".

"Кожен із вас розуміє, що буде найефективнішим. Перше: далекобійне озброєння. Жодна частина окупованої території України не має залишатися безпечною для окупанта. І я дякую кожному лідеру, чиї рішення вже активно працюють на передовій: Storm Shadow, SCALP і ATACMS", - сказав він.

За словами Зеленського, "цього року російська авіація вже застосувала проти України понад дев'ять тисяч керованих авіабомб. Нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів".

"Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них. Це те, що може і має рятувати життя вже зараз. Щонайменше сім Patriot необхідні для того, щоб наші міста були в безпеці. У вас є ці комплекси, і вони справді можуть змінити ситуацію вже зараз - змінити її на краще. Так само, як і прискорити перехід на F-16", - заявив Зеленський.

Говорячи про артилерію, Зеленський зауважив, що "співвідношення один до десяти артилерії нашої країни і російської армії надихає Путіна воювати далі. Він вірить, що пройде руїнами і спробує розпочати свій контрнаступ. Ми маємо його зірвати".

"Нашим солдатам потрібна артилерія - достатньо калібру155 мм, щоб зупиняти російські атаки і проводити наші власні активні операції", - сказав Зеленський.

Він попросив "приділити максимальну увагу виробництву озброєнь - і у ваших країнах, і у наших спільних із вами проєктах в Україні".

"Наразі в Україні ми маємо потенціал для виробництва, зокрема, безпілотників, який значно перевищує наші фінансові можливості. Те саме із системами радіоелектронної боротьби. Нам потрібно наповнювати наші оборонні потужності реальними замовленнями. І ми наразі формуємо нові бригади для зміцнення наших позицій. Вони потребують підтримки так само, як і бригади, які діють на фронті. Наша команда, яка бере участь у "Рамштайні", розповість усі деталі", - сказав президент.