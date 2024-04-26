Глава Пентагону на "Рамштайн-21": Ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ заявив, що головним пріоритетом на 21-му засіданні Контактної групи з оборони України буде тема посилення української протиповітряної оборони.

"Україна гостро потребує більшої кількості систем ППО, і їй терміново потрібно більше ракет. Сьогодні це буде величезним пріоритетом для всіх нас. Україні також необхідно більше артилерії і бронетехніки, щоб захистити своїх громадян і повернути вкрадену територію. І ми зробимо все можливе, щоб їм допомогти", - сказав Остін, відкриваючи 21-ше засідання у форматі "Рамштайн" у режимі онлайн у п'ятницю.

Остін зазначив, що Росія здійснює дедалі жорстокіші атаки на критично важливу інфраструктуру України, зокрема на її електростанції, і "дедалі більше українських мирних жителів гинуть".

"Тому сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України", - зазначив глава Пентагону.

Він наголосив, що "боротьба України за свободу важлива для всіх нас".

"Якщо Україна потрапить під чобіт Путіна, Європа опиниться в його тіні. Тому ми, як і раніше, сповнені рішучості стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії, зокрема проти наших союзників із НАТО", - заявив глава Пентагону.

За словами Остіна, якби Путін домігся свого у своїй агресії проти України, його "соратники-автократи винесли б небезпечний урок, і весь світ став би небезпечнішим".

"Отже, як я сказав два роки тому на засіданні у форматі "Рамштайн", ми продовжимо допомагати зміцнювати арсенал української демократії. І це саме те, що ми збираємося зробити сьогодні", - підсумував він.