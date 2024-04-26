Події

16:36 26.04.2024

Глава Пентагону на "Рамштайн-21": Ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України

2 хв читати
Глава Пентагону на "Рамштайн-21": Ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ заявив, що головним пріоритетом на 21-му засіданні Контактної групи з оборони України буде тема посилення української протиповітряної оборони.

"Україна гостро потребує більшої кількості систем ППО, і їй терміново потрібно більше ракет. Сьогодні це буде величезним пріоритетом для всіх нас. Україні також необхідно більше артилерії і бронетехніки, щоб захистити своїх громадян і повернути вкрадену територію. І ми зробимо все можливе, щоб їм допомогти", - сказав Остін, відкриваючи 21-ше засідання у форматі "Рамштайн" у режимі онлайн у п'ятницю.

Остін зазначив, що Росія здійснює дедалі жорстокіші атаки на критично важливу інфраструктуру України, зокрема на її електростанції, і "дедалі більше українських мирних жителів гинуть".

"Тому сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України", - зазначив глава Пентагону.

Він наголосив, що "боротьба України за свободу важлива для всіх нас".

"Якщо Україна потрапить під чобіт Путіна, Європа опиниться в його тіні. Тому ми, як і раніше, сповнені рішучості стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії, зокрема проти наших союзників із НАТО", - заявив глава Пентагону.

За словами Остіна, якби Путін домігся свого у своїй агресії проти України, його "соратники-автократи винесли б небезпечний урок, і весь світ став би небезпечнішим".

"Отже, як я сказав два роки тому на засіданні у форматі "Рамштайн", ми продовжимо допомагати зміцнювати арсенал української демократії. І це саме те, що ми збираємося зробити сьогодні", - підсумував він.

Теги: #сша #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 26.04.2024
США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

07:01 26.04.2024
Пропозиція США щодо використання відсотків від заморожених активів РФ для України набирає обертів у G7

Пропозиція США щодо використання відсотків від заморожених активів РФ для України набирає обертів у G7

01:34 26.04.2024
США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд

США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд

19:53 25.04.2024
Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

10:46 25.04.2024
Пані посол США: Надання ракет ATACMS - іще один сигнал, що наша відданість справі захисту України непохитна

Пані посол США: Надання ракет ATACMS - іще один сигнал, що наша відданість справі захисту України непохитна

01:13 25.04.2024
Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok

Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok

00:05 25.04.2024
Росія блокує пропозицію США в ООН щодо ядерної зброї в космосі

Росія блокує пропозицію США в ООН щодо ядерної зброї в космосі

20:11 24.04.2024
США таємно поставили Україні ракети ATACMS, українські сили вперше застосували їх минулого тижня

США таємно поставили Україні ракети ATACMS, українські сили вперше застосували їх минулого тижня

19:44 24.04.2024
Зеленський подякував американцям, які працюють на оборонних підприємствах

Зеленський подякував американцям, які працюють на оборонних підприємствах

19:24 24.04.2024
Умєров подякував США за підписаний пакет законів: Життєво важливий крок у зміцненні здатності захищати нашу незалежність

Умєров подякував США за підписаний пакет законів: Життєво важливий крок у зміцненні здатності захищати нашу незалежність

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

Зеленський закликав на засіданні "Рамштайн" надати Україні далекобійну зброю, ППО та артилерію

Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом - глава Пентагону

У Києві терміново евакуйовують пацієнтів двох лікарень, зокрема дитячої, через загрозу російського ракетного удару по них - КМДА

Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

ОСТАННЄ

Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

Зеленський із дружиною у Славутичі вшанували пам'ять ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

У Золотій Балці Херсонської області двоє постраждалих від атаки російського дрона - обладміністрація

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

Зеленський закликав на засіданні "Рамштайн" надати Україні далекобійну зброю, ППО та артилерію

Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом - глава Пентагону

У Києві терміново евакуйовують пацієнтів двох лікарень, зокрема дитячої, через загрозу російського ракетного удару по них - КМДА

Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

На Херсонщині ворожий БПЛА атакував цивільне авто, постраждав чоловік - ОВА

Чергову партію українського зерна доправлено до Судану - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА