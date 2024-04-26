Події

15:48 26.04.2024

На Херсонщині ворожий БПЛА атакував цивільне авто, постраждав чоловік - ОВА

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Біля с. Золота Балка Бериславського району Херсонської області окупанти атакували дроном-камікадзе цивільний автомобіль, у результаті постраждав 44-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Поблизу Золотої Балки російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку. Внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

 

 

Теги: #постраждалі #херсонська_область

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