На Херсонщині ворожий БПЛА атакував цивільне авто, постраждав чоловік - ОВА

Біля с. Золота Балка Бериславського району Херсонської області окупанти атакували дроном-камікадзе цивільний автомобіль, у результаті постраждав 44-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Поблизу Золотої Балки російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку. Внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.