ТЧХУ та Мінсоцполітики підписали меморандум про співпрацю у сфері соціальних послуг

Український Червоний Хрест і Міністерство соціальної політики планують спільно впроваджувати нові соціальні послуги й розвивати відповідні сервіси в Україні.

Співпраця у сфері соціальних послуг передбачає підписаний сторонами меморандум, повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у фейсбуці.

"Наразі в Українському Червоному Хресті близько 1200 соціальних помічників, які надають різні види соціальних послуг у 22 областях країни. Ми маємо великий досвід та експертизу у цій діяльності і готові працювати задля покращення якості життя населення", - зазначив генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко.\

Меморандум передбачає реалізацію проєкту створення Центру життєстійкості у Херсоні.

У рамках меморандуму реалізовують програми з різних напрямів, зокрема надання соціальних послуг і впровадження нових послуг у територіальних громадах, а також сприяння територіальним громадам у реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, допомога у розвитку програм психосоціальної підтримки населення для зниження загального рівня стресу й тривожності серед громадян.