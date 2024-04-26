Роботу "Київтеплоенерго" заблоковано у зв'язку з черговими обшуками правоохоронців – компанія

Фото: Київтеплоенерго

26 квітня на КП "Київтеплоенерго" (КТЕ) з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві та Служби безпеки України.

"Обшуки пов'язані з постановою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, нібито виконаних із порушеннями", – повідомила компанія у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як зазначили у КТЕ, внаслідок дій правоохоронців працівники підприємства виявилися заблокованими у будинках і не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу.

"Постійні обшуки, тим більше із процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла", - заявили в компанії.

Як стверджують у КТЕ, втручання в управління критично важливими об'єктами столиці та блокування роботи персоналу може спричинити порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури столиці та вплинути на процес надання послуг киянам. Крім того, це негативно впливає на працівників, більшість із яких виконують роботу у небезпечних умовах ворожих обстрілів енергооб'єктів столиці.

У компанії зазначають, що "Київтеплоенерго" здійснює основний комплекс підготовчих робіт для стабільного проходження осінньо-зимового сезону, зокрема щодо відновлення пошкодженого внаслідок обстрілу обладнання.

"Підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію. Проте закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об'єктів критичної інфраструктури", – звернулися у КТЕ до правоохоронних органів.

КП "Київтеплоенерго" забезпечує столицю тепловою та електричною енергією. Наразі колектив підприємства налічує понад 9 тисяч працівників, які забезпечують роботу теплоенергетичного комплексу Києва. До його складу входять дві великі ТЕЦ, близько 200 котельнь, понад 2,7 тис. кілометрів теплових мереж та сміттєспалювальний завод "Енергія".