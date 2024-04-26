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12:08 26.04.2024

ДБР установило двох військових, які допомагали втекти підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині

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ДБР установило двох військових, які допомагали втекти підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило військових, які допомагали втекти від правосуддя підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині, повідомляють у відомстві.

"Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них уже затримано", - йдеться в повідомленні ДБР у п'ятницю.

У бюро уточнюють, що 20 квітня після розстрілу поліцейських нападники вирішили втекти за кордон і звернулись по допомогу до знайомих військовослужбовців. "Один з них також самовільно залишив військову частину на Одещині", - зазначають у бюро.

"Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батька й сина розшукують за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись і вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - зазначено в повідомленні.

24 квітня ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв утечі підозрюваних і самовільно залишив військову частину.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 КК, іншому військовому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 КК.

Процесуальне керівництво розслідувань здійснює Одеська спецпрокуратура Південного регіону.

Як повідомлялося, 19 квітня 2024 року військовослужбовці - батько й син - самовільно залишили військову частину на Одещині. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля на Вінниччині вбили одного поліцейського, поранили другого й втекли з місця події.

Фігурантів затримано 21 квітня в с. Липецькому Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, яким переміщалися розшукувані особи, та боєприпаси. Крім цього, під час слідчих дій було знайдено зброю, ймовірно, з якої було скоєно вбивство.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що можливим мотивом стрілянини військовослужбовців у поліцейських на Вінниччині є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі.

"Попередньо, це - перевезення бойових гранат в автомобілі, ці громадяни боялися бути викритими", - сказав міністр.

Суд заарештував без можливості внесення застави й обох військовослужбовців, які стріляли у поліцейських на Вінниччині.

Теги: #дбр

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