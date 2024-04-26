"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

АТ "Укрзалізниця" скасувало зміни в русі поїздів, запроваджені в четвер увечері через обстріли Харківщини, повідомила пресслужба УЗ.

"Рух поїздів далекого сполучення та приміських поїздів у Харківській області здійснюється у штатному режимі. Залізничники відновили всю пошкоджену інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

У четвер увечері "Укрзалізниця" внесла тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області через ворожі атаки 25 квітня.