Події

08:34 26.04.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, шестеро поранених

1 хв читати
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, шестеро поранених

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, поранено шестеро осіб, також є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що внаслідок російських обстрілів 6 осіб дістали поранення.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в торговельний центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 26.04.2024
Окупанти за добу завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

06:43 26.04.2024
Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

19:37 25.04.2024
"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

19:30 25.04.2024
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Балаклії зросла до 10

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Балаклії зросла до 10

11:37 25.04.2024
Росіяни атакували вантажівку в Херсонській області, одна людина постраждала - ОВА

Росіяни атакували вантажівку в Херсонській області, одна людина постраждала - ОВА

09:21 25.04.2024
У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

08:50 25.04.2024
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, селищну раду, житлові будинки, інформації про постраждалих немає

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, селищну раду, житлові будинки, інформації про постраждалих немає

08:23 25.04.2024
Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

08:14 25.04.2024
Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

07:50 25.04.2024
У результаті нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено газогін, приватні будинки та лінії електропередачі

У результаті нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено газогін, приватні будинки та лінії електропередачі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті за добу відбулося 114 бойових зіткнень, ворог активізувався на куп'янському та лиманському напрямках

Учасники завтрашнього "Рамштайну" обговорять, як допомогти Україні подолати складнощі, що накопичилися за час відсутності американської підтримки

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

ОСТАННЄ

РФ атакувала Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Ворог за добу втратив 950 осіб

На фронті за добу відбулося 114 бойових зіткнень, ворог активізувався на куп'янському та лиманському напрямках

Росіяни за добу здійснили чотири ракетних і 75 авіаударів

Удар окупантів по Балаклії спрямований на велику кількість жертв серед цивільних

Уже десятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу Балаклії

Двоє ворожих агентів отримали 15 років ув'язнення за наведення ракет по військовій та медичній інфраструктурі Херсона

Побратимські відносини встановили Львівщина та Каліфорнія

26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА