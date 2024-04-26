Окупанти за добу завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали понад 326 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Протягом доби окупанти 326 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав 2 авіаційних удари по Малій Токмачці, а також 104 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. ️2 обстріли РСЗВ накрили Роботине. 218 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Новопавлівці, Левадному та Малинівці.

Крім того, надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.