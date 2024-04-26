Побратимські відносини встановили Львівщина та Каліфорнія

Львівська область і Каліфорнія офіційно встановили побратимські відносини, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні Асамблея штату (Каліфорнія - ІФ-У) підтримала січневе рішення Сенату штату і проголосувала за резолюцію про встановлення побратимських відносин зі Львівською областю. Свої голоси "за" віддали 69 з 80 членів палати", - написав він у телеграм-каналі.

На думку Козицького, це рішення відкриває шлях до взаємовигідної співпраці між Львівщиною та Каліфорнією в сферіі економіки, освіти, науки та культури.

Львівщина - друга область в Україні, яка має відповідні відносини з американським штатом. У березні Київщина встановила побратимські відносини зі штатом Вашингтон, додав голова ОВА.