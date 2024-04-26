26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 793 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 793 RUSSIAN AGRESSION

26 квітня відзначають Всесвітній день інтелектуальної власності.

В Україні та світі - Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу.

В Ізраїлі - День пам'яті воїнів, у Вірменії - День прикордонника, в Італії - День пам'яті Маріанської Богоматері 1467 року, у США - Національний день дітей і домашніх тварин, День кренделя, в Данії та Гренландії - Великий молитовний день.

Православна церква вшановує пам'ять Василя Амасійського.

Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу

Аварія на ЧАЕС - найбільша в історії катастрофа в ядерній енергетиці, яка забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології. Безліч радіоактивних речовин було викинуто в атмосферу, що призвело до евакуації понад 100 тисяч жителів із найближчих населених пунктів.

За даними Міжнародної програми Всесвітньої організації охорони здоров’я у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи брали участь 600 тис. людей і серед них – весь персонал Чорнобильської АЕС.

У грудні 2016 року Генасамблея ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. З 2017 року документи, стосовно Чорнобильської аварії, занесено до міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу".

Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Встановлено Генасамблеєю ООН у грудні 2003 року.

Цей день важливий для пам'яті всіх жертв радіаційних аварій, а також для підвищення обізнаності про ризики, пов'язані з використанням радіації. Він також слугує нагадуванням про необхідність підтримки постраждалих і продовження досліджень у сфері радіаційної безпеки.

Міжнародний день інтелектуальної власності

Цього дня, 50 років тому, почала діяти Конвенція, на основі якої було засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності (WIPO).

Ще цього дня:

1945 - Україна входить до складу ООН як засновник;

1962 - Запуск у космос англо-американського супутника "Ariel", перший в історії міжнародний об'єкт у космосі;

1965 - У Києві вперше виходить в ефір радіостанція "Промінь";

1979 - У Брюховицькому лісі під Львовом знайшли повішеним працівниками КДБ Володимира Івасюка;

1986 - Вибухнув четвертий реактор ЧАЕС, сумарна радіація викинутих у повітря ізотопів становила 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році;

1989 - Під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори;

1999 - Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" пошкодив, за різними оцінками, до пів мільйона комп'ютерів у всьому світі;

2000 - Президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильську АЕС буде закрито до кінця 2000 року;

2001 - ВОІВ встановила Всесвітній день інтелектуальної власності.

Церковне свято

Святий Василій Амасійський був єпископом Амасії, столиці Понту і брав участь в Анкирському Соборі 314 року та Новокесарійському Соборі 320 року. За наказом імператора Ліцинія Василія ув'язнили.

На домагання принести жертву поганським божкам Василій виголосив сильну промову на захист християнства. За наказом імператора йому відрубали голову, а потім разом із тілом кинули у море. Знайшли святі мощі, які мали приємний запах, поблизу Синопії. Бог чудесним способом знову злучив голову з тілом, тільки залишився на шиї слід від меча. Мощі св. Василія перевезли до Амасії і поклали в збудованій ним церкві.

Іменини: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.