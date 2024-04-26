"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух приміських потягів через обстріл Харківщини

"Укрзалізниця" внесла тимчасові зміни у рух приміських потягів у Харківській області через ворожі атаки 25 квітня, повідомляє прес-служба УЗ.

У компанії повідомили про наступні тимчасові зміни, зокрема, №6407 Харків-Пасажирський - Ізюм йде до станції Балаклія.

№6433 Харків-Пасажирський - Савинці прямує до станції Шебелинка. Потяг №6431 Харків-Левада - Ізюм курсує на зупинну платформу Янковський. Потяг №6428 сполученням Ізюм - Шебелинка скасовано.

На 26 квітня внесено в рух приміських потягів такі зміни:

№6410 Савинці - Харків-Пасажирський курсуватиме за маршрутом Шебелинка - Харків-Пасажирський.

Потяг №6408 Родзинки – Харків-Левада – скасовано.

Потяг далекого сполучення №111/112 Ізюм - Львів чекає у безпеці на станції Савинці та проїде Балаклію із затримкою. Це також вплине на своєчасність відправлення поїзда №63/64 Харків – Львів.

Також відомство оприлюднило посилання порталу, на якому оновлюватиметься час затримок.