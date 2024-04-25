Кулеба вітає доповідь Московського механізму ОБСЄ щодо свавільного утримання РФ українських цивільних осіб

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав доповідь Московського механізму ОБСЄ щодо свавільного утримання РФ українських цивільних осіб, подякувавши усім причетним до розголосу цієї проблеми.

"Цей важливий документ свідчить про систематичну та широкомасштабну кампанію Росії із захоплення цивільних заручників на окупованих територіях України", - наголосив міністр у соцмережі Х.

Кулеба зазначив, що висновки Місії відзначають масовий характер воєнних злочинів росіян проти українських цивільних осіб.

"Документ стане важливим елементом у роботі національних і міжнародних судових органів, спрямованій на встановлення конкретних осіб, які мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголосив він.

Також очільник МЗС закликав партнерів консолідувати зусилля для негайного та безумовного звільнення всіх українських цивільних осіб, яких свавільно утримує Росія, як це передбачено Формулою миру.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України зазначили, що РФ відмовилася співпрацювати з Місією.

Також у доповіді ОБСЄ встановлено, що свавільне позбавлення волі українських цивільних осіб Росією зумовило інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права в галузі прав людини.

"Ідеться про масове та систематичне застосування катувань, а також іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, сексуального насильства та інших форм жорстокого поводження; утримання без можливості комунікації із зовнішнім світом і насильницькі зникнення; позасудові убивства свавільно затриманих цивільних громадян України; відмову у фундаментальних гарантіях справедливого судового розгляду під час кримінального переслідування", - ідеться в коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС у четвер.

Місія також зробила висновок, що позасудові вбивства затриманих українських цивільних осіб російською владою, а також непроведення належного розслідування звинувачень у таких вбивствах, можуть кваліфікуватися як воєнний злочин та злочин проти людяності.

У доповіді визначено, що свавільне позбавлення волі цивільних громадян України розпочалося в незаконно анексованому Криму навесні 2014 року та швидко поширилося на окуповані райони Донецької та Луганської областей, а з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року така практика поширилася на всі території, які потрапили під тимчасову окупацію РФ.

Крім цього, у Місії наголошують, що агресія РФ, яка триває, призвела до тисяч свавільно затриманих цивільних українців, а також до великої кількості зниклих безвісти українців, місцезнаходження яких наразі невідоме/офіційно не підтверджене.

"Документ наголошує, що російська влада регулярно не виконує низку зобов'язань щодо цивільних затриманих, що випливають із Женевської конвенції ІІІ, Женевської конвенції IV і Додаткового протоколу I. Крім того, РФ не дотримувалась і не дотримується особливого статусу трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, безпідставно утримуючи їх протягом майже двох років і піддаючи суду за дії, вчинені під час роботи в СММ", - повідомляють у МЗС.