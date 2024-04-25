Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Балаклії зросла до 10

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по території залізничного вокзалу в Балаклії, зростає, станом на 19:15 відомо про 10 постраждалих, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих зросла до 10. Поранені (крім сімох осіб, про яких повідомлялося раніше - ІФ-У) дві жінки 37, 48 років і 55-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.