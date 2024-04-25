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18:58 25.04.2024

До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

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До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

Микола Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України, Верховна Рада розгляне її на одному з найближчих пленарних засідань, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - написав він на сторінці фейсбуці у четвер.

Міністерство аграрної політики та продовольства, зі свого боку, оприлюднило коментар Сольського про подану до парламенту заяву.

"Так, я написав заяву про відставку з посади міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", - пояснив він.

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило Сольському про підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіти землею ще на 190 млн грн.

Міністр, зі свого боку, заявив, що "події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики".

За його інформацією, обставини семирічної давнини стосуються спору між держпідприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, надані їм у володіння відповідно до закону.

Провідні аграрні асоціації 25 квітня звернулися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із клопотанням про взяття на поруки Сольського, а також висловили довіру роботі Мінагрополітики.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час судового розгляду в четвер заслухав сторони обвинувачення і захисту. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагав для чинного міністра затримання, а в разі ухвалення рішення про звільнення на поруки двох представників аграрних асоціацій - голови Всеукраїнського аграрного форум Марії Дідух і заступника керівника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука - заборонити Сольському спілкування з іншими підозрюваними, виїзд із Києва, носити електронний браслет і сплатити як заставу 200 млн грн.

Згідно з трансляцією засідання, суд оголосив перерву і продовжить розгляд клопотання САП у п'ятницю.

Теги: #відставка #заява #сольський

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