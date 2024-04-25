Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по селищу Удачному на Донеччині зросла до 3, поранені 4 - ОВА

Унаслідок ракетного удару, завданого військами РФ по селищу Удачному Покровського району Донецької області, кількість загиблих зросла до трьох, поранених - до чотирьох, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 загиблих і 4 поранених - така ситуація в Удачному станом на 18:00. Нагадаю, росіяни завдали удару по селищу сьогодні в обід. Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав’ярня та близько 20 приватних будинків. Усі обставини цього злочину ретельно документуємо", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Раніше було відомо, що внаслідок удару по селищу дві людини загинули й одна дістала поранення.