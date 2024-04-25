Події

18:40 25.04.2024

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по селищу Удачному на Донеччині зросла до 3, поранені 4 - ОВА

1 хв читати
Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по селищу Удачному на Донеччині зросла до 3, поранені 4 - ОВА

Унаслідок ракетного удару, завданого військами РФ по селищу Удачному Покровського району Донецької області, кількість загиблих зросла до трьох, поранених - до чотирьох, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 загиблих і 4 поранених - така ситуація в Удачному станом на 18:00. Нагадаю, росіяни завдали удару по селищу сьогодні в обід. Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав’ярня та близько 20 приватних будинків. Усі обставини цього злочину ретельно документуємо", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Раніше було відомо, що внаслідок удару по селищу дві людини загинули й одна дістала поранення.

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 25.04.2024
Кількість загиблих на Донеччині через обстріли протягом дня збільшилася до чотирьох

Кількість загиблих на Донеччині через обстріли протягом дня збільшилася до чотирьох

09:12 24.04.2024
На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

10:05 23.04.2024
Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

16:20 22.04.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

10:37 22.04.2024
Окупанти 9 разів обстрілювали міста й села Донеччини за добу, загинув житель Українська, 6 осіб поранено

Окупанти 9 разів обстрілювали міста й села Донеччини за добу, загинув житель Українська, 6 осіб поранено

13:50 21.04.2024
Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

12:12 21.04.2024
У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

12:51 19.04.2024
Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

10:11 19.04.2024
Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

11:32 15.04.2024
У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

Президент на Ставці заслухав доповіді щодо захисту інфраструктури та посилення виробництва зброї

Зеленський відповів республіканцям - противникам надання допомоги Україні: Гроші йдуть насамперед в оборонний сектор США

ОСТАННЄ

Данія збільшить військову підтримку України ще на 4,4 млрд данських крон у 2024 році

Українська авіація завдала за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

ЗС України відбили 82 атаки окупантів за добу на семи напрямках

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Балаклії зросла до 10

До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

Окупанти завдали удару по вокзалу Балаклії, постраждали 7 мирних жителів - ОВА

Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА