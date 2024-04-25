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11:33 25.04.2024

Суд розгляне клопотання Офісу генпрокурора про передання АРМА столичного ТРЦ Gulliver

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Суд розгляне клопотання Офісу генпрокурора про передання АРМА столичного ТРЦ Gulliver

Шевченківський районний суд Києва 26 квітня розгляне клопотання Офісу генерального прокурора щодо передання ТРЦ Gulliver у Києві в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "Судову владу України".

Згідно з повідомленням, клопотання було подано в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки про можливе ухилення від сплати керівництвом ТРЦ майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору ТРЦ Gulliver БЕБ видало у травні 2023 року.

Крім того, 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і вирішив заарештувати майно ТОВ "Три О", зокрема і торговельно-офісний центр Gulliver у столиці, зазначається в повідомленні.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов'язання компанії перед державними банками "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" розміром 14 млрд грн, а також про дорогі покупки та поїздки за кордон під час повномасштабного вторгнення фактичного власника ТРЦ, ексвласника банку "Михайлівський" Віктора Поліщука.

Поліщук також є власником мережі побутової техніки та електроніки "Ельдорадо". Як повідомлялося, суд Києва затвердив план досудової санації "Ельдорадо" (ТОВ "Дієса"), за яким кредитори гарантовано отримають 30% вимог, 40% - після відшкодування збитків країною-агресором, ще 30% будуть списані.

Багатофункціональний комплекс Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року, його площа 151,8 тис. кв. м.

Теги: #суд #gulliver #арма

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