Шмигаль і канцлер Казначейства Великої Британії Гант обговорили потреби України в енергообладнанні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант під час зустрічі в Києві обговорили, зокрема, потреби України в енергетичному обладнанні.

"Радий вітати в Україні канцлера Казначейства Уряду Великої Британії Джеремі Ганта. Подякував за лідерські позиції Британії в багатьох аспектах підтримки нашої держави. Це, зокрема, фінансова допомога, санкції проти рф", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в четвер, додавши: "Продовжуємо реалізацію принципу "росія заплатить". Дякую британським партнерам за підтримку ідеї конфіскації російських активів".

Шмигаль також наголосив, що Україна цінує підтримку Британії в оборонній сфері: "Відзначив ефективність британської військової допомоги та висловив подяку за підготовку наступного пакета, куди увійдуть системи ППО. Це надзвичайно важливо для захисту українців".

"Так само говорили про потреби України в енергетичному обладнанні. Газотурбінні установки та мобільні котельні допоможуть децентралізувати систему та зробити її менш вразливою до російських ударів", - наголосив український прем'єр.