Події

11:07 25.04.2024

Шмигаль і канцлер Казначейства Великої Британії Гант обговорили потреби України в енергообладнанні

1 хв читати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант під час зустрічі в Києві обговорили, зокрема, потреби України в енергетичному обладнанні.

"Радий вітати в Україні канцлера Казначейства Уряду Великої Британії Джеремі Ганта. Подякував за лідерські позиції Британії в багатьох аспектах підтримки нашої держави. Це, зокрема, фінансова допомога, санкції проти рф", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в четвер, додавши: "Продовжуємо реалізацію принципу "росія заплатить". Дякую британським партнерам за підтримку ідеї конфіскації російських активів".

Шмигаль також наголосив, що Україна цінує підтримку Британії в оборонній сфері: "Відзначив ефективність британської військової допомоги та висловив подяку за підготовку наступного пакета, куди увійдуть системи ППО. Це надзвичайно важливо для захисту українців".

"Так само говорили про потреби України в енергетичному обладнанні. Газотурбінні установки та мобільні котельні допоможуть децентралізувати систему та зробити її менш вразливою до російських ударів", - наголосив український прем'єр.

Теги: #зустріч #гант #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 25.04.2024
Зеленський у Києві зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії Гантом

Зеленський у Києві зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії Гантом

18:45 23.04.2024
Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

08:28 23.04.2024
Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

21:48 20.04.2024
Із майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд передбачено на оборонні витрати - Шмигаль

Із майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд передбачено на оборонні витрати - Шмигаль

21:50 18.04.2024
Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

19:35 18.04.2024
Зеленський зустрівся з українською єврейською громадою напередодні свята Песах

Зеленський зустрівся з українською єврейською громадою напередодні свята Песах

10:52 15.04.2024
Переспрямування коштів від телемарафону та "FreeДому" на ЗСУ є недоцільним - Шмигаль у відповідь на петицію

Переспрямування коштів від телемарафону та "FreeДому" на ЗСУ є недоцільним - Шмигаль у відповідь на петицію

21:19 12.04.2024
Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

10:32 12.04.2024
У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

09:33 11.04.2024
Шмигаль після російського обстрілу: Цілили по енергооб'єктах, зокрема теплоелектростанціях

Шмигаль після російського обстрілу: Цілили по енергооб'єктах, зокрема теплоелектростанціях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1040 окупантів

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

ОСТАННЄ

Пані посол США: Надання ракет ATACMS - іще один сигнал, що наша відданість справі захисту України непохитна

ТЧХУ та працівники "швидкої" надали допомогу постраждалим співробітникам ДСНС у Миколаєві

Українські прикордонники після бою з диверсантами РФ на Сумщині змусили їх відступити

Російська армія вночі обстріляла Дніпровський район Херсона, ніхто не постраждав - ОВА

Суд заарештував намісника Святогірської лаври на 60 діб

У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, селищну раду, житлові будинки, інформації про постраждалих немає

Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

Асоціації АПК заявляють про підтримку міністра і просять ВАКС врахувати цей факт у слуханні про його арешт і заставу

Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА