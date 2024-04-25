Події

10:20 25.04.2024

Зеленський у Києві зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії Гантом

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом, який прибув до Києва.

"Зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Дякуємо за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив президент, під час зустрічі особливу увагу було приділено санкційній політиці. "Важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій", - зазначив Зеленський.

"Дякую народу, уряду, прем’єр-міністру та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення. Високо цінуємо партнерство між нашими державами", - зауважив глава Української держави.

 

Теги: #зустріч #зеленський #гант

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