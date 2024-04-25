Асоціації АПК заявляють про підтримку міністра і просять ВАКС врахувати цей факт у слуханні про його арешт і заставу

Провідні агропромислові асоціації надіслали слідчому судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) листа про підтримку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить взяти під арешт з альтернативою застави 200 млн грн.

"Професійні дії Сольського з управління та координації діяльності галузі були конструктивними, практичними та ефективними для підтримки агропромислового комплексу України, особливо у важкі періоди випробувань кризами та війною", – наголошується в документі, копію якого має агентство.

Лист на підтримку міністра підписали, зокрема, керівники Громадської спілки "Всеукраїнський аграрний форум", асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", Української плодоовочевої асоціації, Насіннєвої асоціації України, Асоціації виробників молока та Спілки молочних підприємств України.

Свої підписи під документом також поставили голови Всеукраїнської асоціації пекарів, Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор", асоціації "Укроліяпром", благодійної організації "Ліга виробників харчових продуктів", громадського союзу "Українська корпорація з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром" та громадського союзу" Всеукраїнська аграрна рада".

"Просимо дослухатися до думки провідних громадських об'єднань агропромислового комплексу щодо підтримки Сольського – міністра аграрної політики та продовольства України", – йдеться у листі, автори якого запевнили у беззастережній довірі до Мінагрополітики та його керівника.

Відповідно до трансляції засідання, у середу суд оголосив перерву у засіданні та продовжить розгляд клопотання САП у четвер у першій половині дня.

Як повідомлялося, правоохоронці НАБУ повідомили про підозру Сольському у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіти землею ще на 190 млн грн.

Міністр, у свою чергу, відкинув обвинувачення та заявив, що "події, про які, за інформацією НАБУ, повідомлено в підозрі мені, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в той час, коли я був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства України, ні головою комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики".

За його інформацією, обставини семирічної давності стосуються спору між держпідприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, надані їм у володіння відповідно до закону.