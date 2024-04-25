Події

08:08 25.04.2024

Зранку на Черкащині ППО знищила "швидкісну повітряну ціль", пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждали шестеро людей

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Зранку на Черкащині ППО знищила "швидкісну повітряну ціль", пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждали шестеро людей

Вранці на Черкащині сили протиповітряної оборони знищили "швидкісну повітряну ціль", пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждали шестеро людей, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей", - написав Табурець у телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #ракета #знищення #черкаська

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