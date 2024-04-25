Армійські коні втекли в центрі Лондона

Британська армія спіймала кількох коней, після того як вони вирвалися на волю з престижної кавалерійської частини і розбіглися Лондоном у середу вранці, повідомляє CNN.

Кілька людей і коней наразі проходять лікування у зв'язку з травмами, отриманими під час інциденту, проте докладнішої інформації про їхній стан поки що немає.

У заяві, надісланій електронною поштою CNN, представник британської армії сказав: "Сьогодні вранці під час планових навчань кілька військових робочих коней зірвалися з прив'язі. Наразі всіх коней повернуто в табір. Кілька військовослужбовців і коней дістали травми, їм надається відповідна медична допомога".

Шість солдатів і семеро коней із лейб-гвардії, що входить до складу господарської кавалерії, проводили тривалі навчання в середу вранці, повідомили в армії. Тварини були налякані, коли з конвеєрної стрічки, використовуваної на прилеглих будівельних роботах, впало кілька шматків бетону і розбилося об землю, додали в армії. П'ять коней кинулися навтьоки, а два залишилися на місці.

Армія повідомила, що четверо солдатів були збиті з ніг, а троє дістали поранення. Ці троє наразі проходять обстеження в лікарні, але стану їхнього життя нічого не загрожує.

Раніше в середу поліція лондонського Сіті повідомила про те, що сталося, в соціальній мережі X: "Приблизно о 8.40 ранку нам зателефонували й повідомили про коней, які відв'язалися й пересувалися Сіті. Наші співробітники стримали двох коней на шосе біля Лаймхауса".

Менш ніж за годину після цього повідомлення колеги із сусідньої Вестмінстерської поліції опублікували нову інформацію про те, що "всі коні були знайдені" і що вони "продовжують підтримувати зв'язок з армією".

У соціальних мережах з'явилися вражаючі кадри, на яких видно, як двоє коней - один з них, очевидно, весь у крові - біжать по Олдвічу в центрі Лондона.

За даними поліції, перелякані коні розбили вікна таксі, а одна з тварин розбила лобове скло двоповерхового туристичного автобуса.