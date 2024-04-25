Події

06:03 25.04.2024

Армійські коні втекли в центрі Лондона

2 хв читати
Армійські коні втекли в центрі Лондона

Британська армія спіймала кількох коней, після того як вони вирвалися на волю з престижної кавалерійської частини і розбіглися Лондоном у середу вранці, повідомляє CNN.

Кілька людей і коней наразі проходять лікування у зв'язку з травмами, отриманими під час інциденту, проте докладнішої інформації про їхній стан поки що немає.

У заяві, надісланій електронною поштою CNN, представник британської армії сказав: "Сьогодні вранці під час планових навчань кілька військових робочих коней зірвалися з прив'язі. Наразі всіх коней повернуто в табір. Кілька військовослужбовців і коней дістали травми, їм надається відповідна медична допомога".

Шість солдатів і семеро коней із лейб-гвардії, що входить до складу господарської кавалерії, проводили тривалі навчання в середу вранці, повідомили в армії. Тварини були налякані, коли з конвеєрної стрічки, використовуваної на прилеглих будівельних роботах, впало кілька шматків бетону і розбилося об землю, додали в армії. П'ять коней кинулися навтьоки, а два залишилися на місці.

Армія повідомила, що четверо солдатів були збиті з ніг, а троє дістали поранення. Ці троє наразі проходять обстеження в лікарні, але стану їхнього життя нічого не загрожує.

Раніше в середу поліція лондонського Сіті повідомила про те, що сталося, в соціальній мережі X: "Приблизно о 8.40 ранку нам зателефонували й повідомили про коней, які відв'язалися й пересувалися Сіті. Наші співробітники стримали двох коней на шосе біля Лаймхауса".

Менш ніж за годину після цього повідомлення колеги із сусідньої Вестмінстерської поліції опублікували нову інформацію про те, що "всі коні були знайдені" і що вони "продовжують підтримувати зв'язок з армією".

У соціальних мережах з'явилися вражаючі кадри, на яких видно, як двоє коней - один з них, очевидно, весь у крові - біжать по Олдвічу в центрі Лондона.

За даними поліції, перелякані коні розбили вікна таксі, а одна з тварин розбила лобове скло двоповерхового туристичного автобуса.

Теги: #лондон #великобританія #коні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:06 19.04.2024
Британський принц Гаррі офіційно підтвердив, що тепер він є резидентом США

Британський принц Гаррі офіційно підтвердив, що тепер він є резидентом США

04:13 13.04.2024
США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

03:26 26.03.2024
Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

15:12 18.03.2024
Мерія Лондона повідомила про початок благодійної програми з відправки авто в Україну на базі ініціативи Кличка

Мерія Лондона повідомила про початок благодійної програми з відправки авто в Україну на базі ініціативи Кличка

06:03 05.03.2024
Лондонською поліцією знайдено Ferrari F512M, вкрадений у 1995 році

Лондонською поліцією знайдено Ferrari F512M, вкрадений у 1995 році

22:27 04.03.2024
Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

02:52 29.02.2024
Перша леді України зустрілася із главою МЗС Великобританії

Перша леді України зустрілася із главою МЗС Великобританії

01:22 28.02.2024
Шостій людині висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь РФ у Великій Британії

Шостій людині висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь РФ у Великій Британії

02:23 25.02.2024
Король Чарльз ІІІ виступив із посланням на підтримку України

Король Чарльз ІІІ виступив із посланням на підтримку України

01:03 25.02.2024
Американські та британські війська завдають додаткових ударів по хуситах у Ємені

Американські та британські війська завдають додаткових ударів по хуситах у Ємені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

ОСТАННЄ

У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносці із залпом до 12 ракет

Ворог обстріляв із артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області

Генштаб ЗС України: На фронті було 104 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 27 атак противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 13 ракетних та 56 авіаударів

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 11 районах скупчення сил противника

25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Загублену картину Густава Клімта продано за €30 млн

Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на електромобілі, розраховує поставити 100 тис. у 2024 р.

Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok

Росія блокує пропозицію США в ООН щодо ядерної зброї в космосі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА