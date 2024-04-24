У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

Сьогодні ввечері в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що загорілися машини. Під час гасіння пожежі сталася повторна детонація, постраждали 5 співробітників ДСНС, повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у середу ввечері.

"На місці першу допомогу їм надавали волонтери Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та бригади швидкої медичної допомоги. Усіх постраждалих доправлено до лікарні, вони отримують необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні в Телеграм-каналі.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що "вибух не пов'язаний із ворожим прильотом, надзвичайні події траплялися, як до повномасштабного вторгнення, так трапляються і зараз".