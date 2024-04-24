Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що оголошене раніше рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку, які проживають за кордоном, було спрямоване на забезпечення справедливості на тлі того, що "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні", - сказав глава МЗС в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, незрозуміло, скільки українських чоловіків повернуться, але для тих, хто перебуває за межами країни, неприйнятно "сидіти в ресторанах", у той час як інші помирають.

Як повідомлялося, 11 квітня Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Закон уже підписаний президентом і опублікований.

23 квітня Кулеба повідомив про призупинення надання консульських послуг чоловікам-громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

За інформацією МЗС, після набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв щодо вчинення консульських дій чоловікам мобілізаційного віку продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.