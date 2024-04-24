Події

19:13 24.04.2024

Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

1 хв читати
Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що оголошене раніше рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку, які проживають за кордоном, було спрямоване на забезпечення справедливості на тлі того, що "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні", - сказав глава МЗС в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, незрозуміло, скільки українських чоловіків повернуться, але для тих, хто перебуває за межами країни, неприйнятно "сидіти в ресторанах", у той час як інші помирають.

Як повідомлялося, 11 квітня Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Закон уже підписаний президентом і опублікований.

23 квітня Кулеба повідомив про призупинення надання консульських послуг чоловікам-громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

За інформацією МЗС, після набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв щодо вчинення консульських дій чоловікам мобілізаційного віку продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

 

 

 

Теги: #військовозобовязані #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 24.04.2024
Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

12:50 23.04.2024
МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

23:10 22.04.2024
Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

21:44 20.04.2024
Кулеба привітав схвалення в Палаті представників США допомоги Україні: Поганий день для Путіна

Кулеба привітав схвалення в Палаті представників США допомоги Україні: Поганий день для Путіна

17:07 19.04.2024
G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

15:48 19.04.2024
Діти не повинні гинути від авіаударів у сучасній Європі, ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом - Кулеба

Діти не повинні гинути від авіаударів у сучасній Європі, ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом - Кулеба

21:50 18.04.2024
Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

20:14 18.04.2024
Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

12:26 18.04.2024
Кулеба - союзникам: Системи Patriot і SAMP/T потрібні вже сьогодні для порятунку життя людей і економіки

Кулеба - союзникам: Системи Patriot і SAMP/T потрібні вже сьогодні для порятунку життя людей і економіки

14:26 17.04.2024
Кулеба після російського удару по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Кулеба після російського удару по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

ОСТАННЄ

Україна розпочала переговори про укладання угоди з безпеки з Португалією

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

США таємно поставили Україні ракети ATACMS, українські сили вперше застосували їх минулого тижня

ППО знищила одну ворожу ракету та три розвідувальні БПЛА

Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова

Зеленський подякував американцям, які працюють на оборонних підприємствах

За добу ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаудар, обстріляв понад 110 населених пунктів України

ЗС України відбили 18 ворожих атак на лиманському напрямку, 13 – на бахмутському

Єрмак подякував Саллівану і команді адміністрації президента США за зусилля на шляху схвалення допомоги Україні, розповів про ситуацію на фронті

Умєров подякував США за підписаний пакет законів: Життєво важливий крок у зміцненні здатності захищати нашу незалежність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА