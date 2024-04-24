"Укренерго": Ввечері буде застосовано обмеження енергопостачання для промспоживачів і бізнесу в усіх регіонах

Контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності) будуть застосовані з 18:00 до 22:00 середи, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

За її даними, обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені в усіх регіонах України.

Водночас енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу не обмежуватимуть.

"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні значно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається нестача потужності", - пояснили в НЕК.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість і бізнес максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення", - додали в компанії.