Події

15:10 24.04.2024

Харківського підприємця, який передавав росіянам інформацію про дислокацію Сил оборони в регіоні, засуджено до 5,5 року ув'язнення

2 хв читати
Харківського підприємця, який передавав росіянам інформацію про дислокацію Сил оборони в регіоні, засуджено до 5,5 року ув'язнення

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав місцевого бізнесмена винним у несанкціонованому поширенні в умовах воєнного стану інформації про розташування Збройних сил України, а також придбанні, зберіганні й збуті боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

"Йому призначено покарання у вигляді п’яти років і шести місяців позбавлення волі... Наразі триває строк на апеляційне оскарження", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в липні 2023 року приватний підприємець, який займався збутом сантехніки, відзначав на картах мета розташування особового складу й військової техніки Сил оборони у Харкові та через "Телеграм" відправляв ці файли російському куратору.

Крім того, для виконання завдання куратора харків'янин придбав чотири корпуси ручних гранат і підривачі до них. Він сховав боєприпаси за місцем роботи – у торговельному павільйоні одного з місцевих ринків. У подальшому підприємець отримав вказівку передати три гранати в розібраному вигляді особі, яка назве пароль. Оплату за боєприпаси обвинувачений отримав безготівковим платежем на банківську картку.

Ще одну гранату харків'янин залишив собі та зберігав у багажнику свого автомобіля. У вересні минулого року під час огляду автомобіля правоохоронці вилучили гранату й затримали чоловіка. Під час подальших слідчих дій було встановлено факт співпраці підприємця з представником РФ.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину.

Теги: #суд #колаборант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 24.04.2024
СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який під час літургії передав окупантам позиції ЗСУ

СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який під час літургії передав окупантам позиції ЗСУ

14:35 23.04.2024
Ексдепутата Запорізької міськради, який коригував ворожі ракети, засуджено до 15 років в'язниці

Ексдепутата Запорізької міськради, який коригував ворожі ракети, засуджено до 15 років в'язниці

20:32 22.04.2024
Апеляційний суд підтвердив правомірність відкриття процедури банкрутства ТОВ "Якабу Трейд", компанія подасть касацію

Апеляційний суд підтвердив правомірність відкриття процедури банкрутства ТОВ "Якабу Трейд", компанія подасть касацію

19:23 22.04.2024
Суд скасував арешт 100% СК "Укртауеру", що належить Turkcell

Суд скасував арешт 100% СК "Укртауеру", що належить Turkcell

18:55 22.04.2024
Суд залишив чинним арешт належного Turkcell "Укртауер" і компанії з орбіти "Київстар" - Ukraine Tower Holdings B.V.

Суд залишив чинним арешт належного Turkcell "Укртауер" і компанії з орбіти "Київстар" - Ukraine Tower Holdings B.V.

18:51 22.04.2024
Суд знову продовжив арешт Коломойського і зменшив заставу до 1,96 млрд грн

Суд знову продовжив арешт Коломойського і зменшив заставу до 1,96 млрд грн

15:36 21.04.2024
СБУ викрила корегувальника російських ракетних ударів по Краматорську

СБУ викрила корегувальника російських ракетних ударів по Краматорську

07:20 20.04.2024
Суд ухвалив вирок голові компанії "Metalhouse LLC" і його спільнику за співпрацю з бізнесменом Курченком

Суд ухвалив вирок голові компанії "Metalhouse LLC" і його спільнику за співпрацю з бізнесменом Курченком

15:30 19.04.2024
Жителя Миколаївщини, який шпигував для ворога за Силами оборони, засуджено до 15 років в'язниці

Жителя Миколаївщини, який шпигував для ворога за Силами оборони, засуджено до 15 років в'язниці

14:42 17.04.2024
Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пил із Сахари дістався території України – Гідрометцентр

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

ОСТАННЄ

"Укренерго": Ввечері буде застосовано обмеження енергопостачання для промспоживачів і бізнесу в усіх регіонах

ДТЕК відновив електропостачання споживачів Святошинського району в Києві

У Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 млн грн

ВР закликала міжнародні організації активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, яких утримує РФ

На Херсонщині доправлено до лікарні жінку, яка постраждала від російського обстрілу, - ОВА

ДБР у Львові затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини

Пил із Сахари дістався території України – Гідрометцентр

"єЧергу" для автобусів запущено на 10 українсько-молдовських пунктах пропуску

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

Спровоковану ворожим артобстрілом пожежу в Куп'янську ліквідовано, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА