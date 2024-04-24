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14:27 24.04.2024

СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який під час літургії передав окупантам позиції ЗСУ

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СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який під час літургії передав окупантам позиції ЗСУ

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність настоятеля Святогірської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Арсенія, який передав російським окупантам розташування блок-постів Сил оборони в Краматорському районі Донецької області.

У повідомленні в телеграм-каналі СБУ в середу зазначається, що позиції українських військових священик озвучив під час літургії. "Вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі телеграм-каналу. Таким чином клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, митрополит іще до початку повномасштабного вторгнення РФ висловлював прокремлівські наративи з приводу війни в Україні, про що свідчать неодноразові інтерв'ю вікарія, в яких він називав збройну агресію Росії "громадянським конфліктом".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості). Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Теги: #сбу #колаборант

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