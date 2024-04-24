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12:14 24.04.2024

Рада збільшила чисельність Держприкордонслужби на 15 тисяч військовослужбовців

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Рада збільшила чисельність Держприкордонслужби на 15 тисяч військовослужбовців

Верховна Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби на 15 тисяч військовослужбовців, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців", - написав Железняк у телеграм-каналі в середу.

За його словами, за відповідний законопроєкт №11091 про внесення змін до прикінцевих положень закону "Про Державну прикордонну службу України" проголосували в цілому 327 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Таким чином, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців", - уточнив Железняк.

 

Теги: #держприкордонслужба

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