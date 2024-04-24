Росіяни вранці вдарили ракетою по Одесі: постраждала жінка, пошкоджено 30 будинків

Жителька Одеси постраждала внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту в середу вранці, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"О 7:00 ранку ворог наніс ракетний удар по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню", - написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, в Одесі близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті рами і скло, у деяких будинках упали стелі. "На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - повідомив голова ОВА.