Події

09:51 24.04.2024

Росіяни вранці вдарили ракетою по Одесі: постраждала жінка, пошкоджено 30 будинків

1 хв читати
Росіяни вранці вдарили ракетою по Одесі: постраждала жінка, пошкоджено 30 будинків

Жителька Одеси постраждала внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту в середу вранці, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"О 7:00 ранку ворог наніс ракетний удар по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню", - написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, в Одесі близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті рами і скло, у деяких будинках упали стелі. "На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - повідомив голова ОВА.

Теги: #одеса #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 24.04.2024
Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

10:51 24.04.2024
ДТЕК має намір до кінця дня підключити знеструмлених споживачів після ранкової атаки в Одесі

ДТЕК має намір до кінця дня підключити знеструмлених споживачів після ранкової атаки в Одесі

10:31 24.04.2024
В Одесі затримано рецидивіста, який передавав окупантам дані про розташування ППО

В Одесі затримано рецидивіста, який передавав окупантам дані про розташування ППО

15:49 23.04.2024
Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов

Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов

14:50 23.04.2024
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району, попередньо постраждали 4 людини - голова ОВА Лисак

Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району, попередньо постраждали 4 людини - голова ОВА Лисак

13:34 23.04.2024
В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн

В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн

11:35 23.04.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

08:55 23.04.2024
Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

15:09 21.04.2024
Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

20:10 20.04.2024
Кількість постраждалих в Одесі зросла до восьми людей, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих в Одесі зросла до восьми людей, серед них двоє дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

ОСТАННЄ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

ВАКС стягнув у дохід держави квартири, автівки та літаки окупаційного голови Запорізької області

Російські суди в березні винесли рекордну кількість вироків за дезертирство - британська розвідка

Мінсоцполітики України презентувало демографічну стратегію до 2040 року

Удари українських дронів і повені призвели до зниження нафтоперероблення в РФ до 11-місячного мінімуму - ISW

На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести осіб

РФ вивела в Азовське море один бойовий корабель, у Середземному чергують три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено ЛЕП, без світла залишилася частина абонентів

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів один загиблий і п'ять поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА