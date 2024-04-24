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05:20 24.04.2024

Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

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Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

Президент США Джо Байден підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї і техніки в Україну цього тижня, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

"Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на поклик історії в цей критичний переломний момент... Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він завтра дійде до мого столу, щоб ми могли почати відправлення зброї й техніки до України цього тижня", - йдеться в заяві Байдена.

"Це необхідно терміново: для України, яка стикається з неослабними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який тільки-но зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, в тому числі в Газі, Судані та Гаїті; і для наших партнерів, які прагнуть безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив президент США.

Він також подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт.

"Цей надважливий закон зробить нашу країну і світ безпечнішими, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як Хамас, і тиранів, таких як Путін", - наголосив Байден.

Теги: #сша #україна #байден

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