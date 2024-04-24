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03:58 24.04.2024

За 2023 рік в Україні зафіксовано 85 випадків сексуального насильства, пов'язаних із війною - звіт ООН

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За 2023 рік в Україні зафіксовано 85 випадків сексуального насильства, пов'язаних із війною - звіт ООН

За 2023 рік кількість випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами, збільшилася на 50%, порівняно з 2022-м. Про це, виступаючи на дебатах Ради Безпеки ООН, присвячених цій темі, повідомила Праміла Паттен, Спеціальний представник генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту, передає Голос Америки.

Зазначається, що ситуації в Україні присвячено окремий розділ доповіді. У ньому зазначено, що за минулий рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов'язаних із конфліктом. Ці злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.

Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.

У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були дорослі чоловіки, сексуальне насильство використовували як метод тортур у російському полоні.

Теги: #оон #україна #насильство

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