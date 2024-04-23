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20:18 23.04.2024

У Національному музеї "Чорнобиль" розпочала роботу сервісна зона для відвідувачів

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У Національному музеї "Чорнобиль" розпочала роботу сервісна зона для відвідувачів

У Національному музеї "Чорнобиль" у вівторок розпочала роботу сервісна зона для відвідувачів CHORNOBYL SHOP, повідомила генеральна директорка музею Віталіна Мартиновська.

"Сервісна зона для відвідувачів обов'язкова у світовій музейній практиці. Такий майданчик вкрай важливий і для комфорту відвідувачів, і як ще один канал комунікації з ними. У випадку нашого музею така зона особливо важлива, щоб сприяти зміні застарілих наративів, пов'язаних із Чорнобилем (подією та місцем), щоб повніше відповідати сучасним очікуванням від відвідування музею", - прокоментувала Мартиновська.

У сервісній зоні є кав'ярня та сувернірний кіоск із понад 500 тематичними продуктами (сувенірами, книжками, картами, дозиметрами). Автори представлених книжок - це переважно самі чорнобильці, усі сувеніри - оригінальні, українського дизайну та виробництва. Війна зачепила і Чорнобильську зону, і тому асортимент доповнено відповідними військовими артефактами.

"Ми намагаємося зацікавити історією Чорнобиля якомога ширшу аудиторію. У нашому асортименті знайдуть що-небудь цікаве і корисне як школярі, так і фахівці", - пояснює автор ідеї сервісної зони Ярослав Ємельяненко.

Він наголосив, що відкриття CHORNOBYL SHOP - ще один крок у зміні ставлення суспільства до Чорнобильської зони; від місця трагедії до місця подвигу та перемоги, до Зони Відродження.

"Чорнобиль - це місце, де вже двічі відбувалися битви, що визначали історію нашої цивілізації: вперше, 1986 року, з ядерним лихом, вдруге 2022-го - з російськими варварами. Історія Чорнобиля - важливий урок людству, який потрібно не просто знати, а осмислювати й переосмислювати. Сервісна зона для відвідувачів, розміщена в Національному музеї "Чорнобиль", "несе в маси" (буквально, у матеріальному вигляді!) знання, пропагує культуру радіаційної безпеки, навчає правильним діям в умовах надзвичайних подій", - говорить Ємельяненко.

 

 

Теги: #музей #чорнобиль #відвідувачі

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