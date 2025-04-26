26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1158 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1158 RUSSIAN AGRESSION

26 квітня - Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу, Міжнародний день ушанування пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф, Всесвітній день ветеринара, Міжнародний день фламінго, Всесвітній день зцілення, Міжнародний день скульптури, Міжнародний день інтелектуальної власності.

У Львові відзначають День міста.

У США - День "Обійми друга".

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Василія, єпископа Амасійського.

Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 71 / 125

День 26 квітня 1986 року знають по всій планеті як дату наймасштабнішої аварії, яку будь-коли спричиняв мирний атом. За наслідками Чорнобильській катастрофі немає рівних, вона оповила радіоактивним шлейфом значну частину планети та перетворила квітучу місцевість на зону відчуження.

Через тридцять років після катастрофи 26 квітня було проголошена ООН Міжнародним днем пам’яті Чорнобиля, а в Україні цей день почали відзначати значно раніше. Він є нагадуванням про те, якою небезпечною може бути атомна енергетика, про героїзм ліквідаторів аварії та про довгострокові наслідки цієї події для людей і довкілля.

Міжнародний день інтелектуальної власності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.

Всесвітній день ветеринара

Для вшанування всіх ветеринарів та їхньої надзвичайно потрібної роботи існує свято — Всесвітній день ветеринара, який відзначають щороку в останню суботу квітня.

Міжнародний день скульптури

Щорічно в останню суботу квітня світ відзначає молоде творче свято – Міжнародний день скульптури. Подію започаткував Міжнародний центр скульптур у 2015 році.

Міжнародний день фламінго

26 квітня щороку відзначається Міжнародний день фламінго, глобальна ініціатива, яка покликана звернути увагу на збереження фламінго, їхнього середовища існування та важливості водно-болотних угідь для всієї планети.

Всесвітній день зцілення

Всесвітній день зцілення відзначається щороку в останню суботу квітня о 10:00 за місцевим часом у понад 80 країнах. Цей день зосереджений на особистому та глобальному здоров’ї та зціленні та має на меті об’єднати людей у всьому світі.

Всесвітній день пілотів

Спочатку День пілотів був внутрішнім святом Асоціації пілотів Турецьких авіаліній Turkish Airlines. Це свято присвячене першому польоту у небі Туреччині. У 1912 році 26 квітня Феса Евренсев – кращий учень потоку, майбутній керівник Turkish Airlines, склав на відмінно екзамен та підняв у небо літак у якості першого пілота своєї батьківщини.

У 2014 році Міжнародна федерація асоціації пілотів повітряних ліній ухвалила запропоновану дату 26 квітня для святкування Дня пілотів у всьому світі.

День міста Львів

Львів – одне із найстаріших та найкрасивіших українських міст. День міста Львів раніше припадав на першу суботу травня. Однак, у 2024 році святкування Дня міста Львів було перенесено на 27-28 квітня. Перенесення повʼязане із реформою церковного календаря ПЦУ, що була запроваджена з 1 вересня 2023 року.

Цього дня народилися:

185 років від дня виходу у світ (1840) першої поетичної збірки Т. Шевченка "Кобзар";

135 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890-1937), українського поета, літературознавця, перекладача, критика, педагога;

110 років від дня народження Віталія Єлисейовича Смоляка (1915-1982), українського театрального режисера, актора;

90 років від дня народження Станіслава Володимировича Тельнюка (1935-1990), українського письменника, критика, редактора, перекладача;

70 років від дня народження Сергія Вадимовича Набоки (1955-2003), українського журналіста, видавця, учасника правозахисного руху, дисидента, громадського діяча;

30 років від дня відкриття в Сумах (1995) пам'ятника жертвам Чорнобиля.

Ще цього дня:

1921 - У Лондоні на вулицях з'явився перший поліцейський патруль на мотоциклі;

1937 - Німецькі літаки з "Легіону Кондор", надісланого Адольфом Гітлером на допомогу націоналістичним силам генерала Франсіско Франко, провели тригодинне бомбардування баскського міста Ґерніка (Північна Іспанія);

1945 - Україна увійшла до складу ООН як член-засновник;

1954 - У Женеві за участю США, СРСР, КНР, Франції та Великої Британії розпочала свою роботу конференція, покликана знайти мирне рішення конфлікту Франції та В'єтнаму в Індокитаї, який тривав з 1946 року;

1962 - Космічний зонд NASA "Ranger 4" розбився об поверхню Місяця;

1965 - У Києві вперше вийшла в етер радіостанція "Промінь";

1979 - У Брюховицькому лісі під Львовом було знайдено підвішеного працівниками КГБ Володимира Івасюка;

1985 - У Варшаві вищі партійні і державні діячі країн Варшавського договору підписали угоду про продовження терміну його дії на 20 років;

1986 - О 1 год. 23 хв. за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році;

1989 - Під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори;

1998 - У Х'юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовіший в історії сеанс одночасної гри в шашки, зігравши з 385 супротивниками і вигравши в усіх;

1999 - Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" ушкодив, за різними оцінками, до пів мільйона комп'ютерів по всьому світу;

2000 - Президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року;

Церковне свято:

День пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського

Щороку 26 квітня згадують християнського мученика Василя, єпископа Амасії. Він жив у цьому понтійському місті у IV столітті н.е. На той час християнство на зазначеній території було офіційною релігією, але сповідувалося ще не всіма жителями.

Василь постраждав, оскільки дав тимчасовий притулок праведній діві Глафірі, якої домагався правитель. Вона була служницею імператриці та попрохала про захист. Хазяйка відправила її до Вірменії, а на шляху туди дівчина зупинилася в Амасії у святителя. Імператор Східної Римської імперії Лікіній, який запам’ятався як переслідувач християн, дізнався про це та кинув Василя за грати, але пообіцяв свободу в обмін на зречення та посвячення у верховні жерці.

На суді Василь співав псалми та не пристав на пропозицію, тому його засудили до страти. Священномученик прийняв смерть від меча, тіло його викинули у море. Найближчі послідовники єпископа уві сні побачили, де шукати його останки, поплили у Синоп та виловили їх сіткою. Виявилося, що голова знову приросла до тіла Василя, а на шиї залишився лише шрам.

Іменини: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Глафіра.