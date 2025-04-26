Інтерфакс-Україна
Події
12:54 26.04.2025

Злочин і трагедія Чорнобиля стали прямим наслідком безвідповідальної політики Кремля – заява МЗС України

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Злочин і трагедія Чорнобиля стали прямим наслідком безвідповідальної політики Кремля – заява МЗС України

Світ має пам’ятати, що злочин і трагедія Чорнобиля стали прямим наслідком безвідповідальної політики Кремля, який нехтував людським життям в ім’я ідеології, йдеться у заяві МЗС України з нагоди 39-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС.

"Сьогоднішня Росія продовжує ту саму політику та застосовує ті самі методи — пропаганду, дезінформацію, зневагу до людського життя, міжнародного права та безпеки", - йдеться у заяві.

Як зазначається, Чорнобильська катастрофа стала наслідком ризикованого експерименту, проведення якого вимагала Москва для підтвердження власних амбіцій, незважаючи на очевидні порушення базових протоколів безпеки.

"Радянський режим вчинив злочин не лише спричинивши катастрофу як таку, але і замовчуючи правду про неї", - наголосили в МЗС.

За їхніми даними, спроби радянської влади приховати масштаби трагедії призвели до того, що мільйони людей зазнали радіаційного опромінення. Понад 145 000 км² територій були забруднені радіонуклідами, зокрема 2 218 населених пунктів в Україні. Радіоактивне забруднення поширилося на десятки країн Європи. Загалом від наслідків катастрофи постраждали майже 5 мільйонів людей. Сукупні економічні збитки України оцінюються в десятки мільярдів доларів США.

"24 лютого 2022 року зона відчуження ЧАЕС стала однією з перших цілей російського вторгнення. Протягом 36 днів окупації російські війська порушували радіаційний режим, використовували територію як військову базу та завдали шкоди у понад 3 мільярди гривень. У ході відступу, 31 березня, окупанти примусово вивезли 169 військовослужбовців Національної гвардії України, з яких поки що вдалося повернути лише 65. Ми продовжуємо наполягати на необхідності звільнення всіх бранців", - йдеться у заяві.

Крім того, у лютому у 2025 року Росія здійснила удар дроном по захисній інфраструктурі над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Унаслідок атаки були пошкоджені елементи зовнішньої та внутрішньої оболонок нової захисної споруди (НБК), що створило прямі ризики для стабільності об’єкта "Укриття".

"Повернення Україні повного контролю над усіма ядерними об’єктами на її суверенній території є необхідною умовою для гарантування глобальної ядерної безпеки…У річницю Чорнобильської трагедії ми вкотре наголошуємо: ціна мовчання, цинізму й безкарності — надто висока. Лише спільними діями ми зможемо зупинити російський терор і запобігти повторенню таких трагедій", - заявило МЗС.

Теги: #мзс_україни #чорнобиль

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