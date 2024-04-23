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18:58 23.04.2024

ВР має намір визначити Держспецзв'язку органом, що реалізує політику щодо забезпечення безпілотними системами та засобами РЕБ

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ВР має намір визначити Держспецзв'язку органом, що реалізує політику щодо забезпечення безпілотними системами та засобами РЕБ

Верховна Рада має намір зробити Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) органом, який формує і реалізує державну політику щодо забезпечення безпілотними системами й засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Відповідний законопроєкт №11144 про внесення змін до деяких законів щодо виконання Держспецзв'язку завдань, пов'язаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам у першому читанні підтримали 242 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, він пропонує встановити для Держспецзв'язку "завдання щодо формування політики у сфері оборони, пов'язані із забезпеченням безпілотними системами, засобами РЕБ, іншої військової та спеціальної техніки, зокрема організацію навчання операторів безпілотних систем".

Законопроєкт також передбачає надання повноважень підрозділам Держспецзв'язку щодо здійснення випробувань бойових можливостей безпілотних систем.

Згідно із законопроєктом для реалізації цих завдань Держспецзв'язку надається право виступати державним замовником на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців Держспецзв'язку, зокрема навчання операторів безпілотних систем із числа військовослужбовців Держспецзв'язку, Збройних сил України, інших складових сил безпеки та сил оборони.

Крім цього, законопроєкт пропонує надати Держспецзв'язку право здійснювати закупівлю безпілотних систем, засобів РЕБ, боєприпасів і їхніх складових частин, іншої військової та спеціальної техніки, зокрема для її розроблення, виробництва, експлуатації, застосування, модернізації, ремонту, озброєння.

Держспецзв'язку також пропонується надати право здійснювати заходи з організації та забезпечення безпілотними системами, засобами РЕБ, іншою військовою та спеціальною технікою для потреб Генерального штабу Збройних сил, командувань Сухопутних військ, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Об'єднаних сил, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, Антитерористичного центру при СБУ, інших державних замовників у сфері оборони.

Теги: #держспецзвязок #верховна_рада

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