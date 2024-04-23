Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов

Унаслідок нічної атаки безпілотниками в Одесі пошкоджені 58 квартир у 22 будинках, четверо постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них - діти, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Наразі зафіксовано пошкодження 58 квартир в 22 будинках. Четверо людей перебувають у лікарнях, з них дві дитини 2011 та 2014 року", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив мер Одеси, на місці працюють усі служби та структури.

Раніше повідомлялося з посиланням на голову ОВА Олега Кіпера, що внаслідок нічної дронової атаки росіян в Одесі постраждали дев'ятеро осіб, четверо із них - діти 12 і 9 років і двоє малюків, яким немає й року.