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15:25 23.04.2024

Верховна Рада має намір дозволити місцевому голові в певних випадках призначати старосту громади

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Верховна Рада має намір дозволити місцевому голові в певних випадках призначати старосту громади

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє місцевому голові в певних випадках призначати старосту громади.

Відповідний законопроєкт №9518 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", що стосуються удосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану, підтримали в першому читанні 262 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, розповіла співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграмі.

Як повідомлялося, згідно із законопроєктом, сільський, селищний, міський голова одноосібно призначає старосту, якщо відповідна рада не підтримала поспіль більше ніж три кандидатури старости, попередньо схвалені на громадських обговореннях і подані на затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови.

Серед підстав для призначення головою старости також дострокове припинення повноважень відповідної ради або непроведення сесії ради без поважних причин понад шість місяців.

Законопроєкт обумовлює, що термін перебування на посаді такого старости не може перевищувати шести місяців, якщо його кандидатура не буде надалі затверджена рішенням сільської, селищної, міської ради за попереднім погодженням на громадських обговореннях. У разі дострокового припинення повноважень ради старосту призначають на термін повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.

Законопроєкт також пропонує закріпити принцип повсюдності старостинських округів у межах територіальних громад (крім адміністративного центру територіальної громади), а також забезпечити безперервність діяльності старости до затвердження новообраною місцевою радою нового старости.

Окрім цього, проєкт закону пропонує встановити додатковий критерій для утворення старостинських округів, а саме показник густоти населення в територіальних громадах, який мають враховувати під час визначення нижньої межі кількості жителів старостинського округу. Згідно з пропонованим нововведенням, у територіальних громадах, у яких показник густоти населення є нижчим за показник середньої густоти населення в Україні, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, старостинські округи, як виняток, можуть утворюватися у складі одного або кількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) проживають щонайменше 200 жителів.

Згідно з чинним законом, основним критерієм для утворення старостинського округу у складі одного або кількох населених пунктів є проживання на його території щонайменше 500 жителів.

Теги: #верховная_рада #законопроєкт

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