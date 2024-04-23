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15:13 23.04.2024

ВР звільнила сімох членів Рахункової палати - нардеп

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ВР звільнила сімох членів Рахункової палати - нардеп

Верховна Рада звільнила сімох членів Рахункової палати у зв'язку із закінченням термінів їх повноважень, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент звільнив сімох членів Рахункової палати, у кого закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року", - написав Железняк у телеграмі.

За його словами, звільнення членів Рахункової палати підтримали 264 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Звільнено Віктора Богуна, Андрія Дідика, Василя Невідомого, Ірину Іванову, Огня Цезаря, Ігоря Яремчука та Андрія Майснера. Останній обіймав також посаду заступника голови Рахункової палати.

Згідно із законодавством, термін повноважень членів Рахункової палати становить шість років, а одна й та сама особа не може обіймати таку посаду більше ніж два терміни.

Теги: #верховная_рада #звільнення #рахункова_палата

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