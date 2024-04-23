Події

15:04 23.04.2024

Через ворожий обстріл у Новокаїрах постраждав чоловік - Херсонська ОВА

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Унаслідок обстрілу в с. Новокаїри (Бериславський район) дістав поранення місцевий мешканець, його госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російські війська вкрили вогнем Новокаїри. Через ворожий обстріл вибухову травму та осколкове поранення лопатки дістав 67-річний чоловік", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що потерпілого госпіталізували. "Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначено в повідомленні.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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