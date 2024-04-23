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13:34 23.04.2024

В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн

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В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, зловмисники якого обманним шляхом отримали 5,5 млн грн від громадян Чехії, повідомляє Національна поліція України.

"Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією поліції, зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номера і телефонували жителям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.

"В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки", - уточнюється в повідомленні.

У Нацполіції зазначають, що в кількох випадках шахраї переконали громадян Чехії зняти готівку і передати підставному кур'єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

"Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень", - зазначається в повідомленні.

У поліції звертають увагу на те, що оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла угода про створення спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), укладена між українськими та чеськими правоохоронцями та реалізована під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності call-центрів у межах угоди про створення JIT із чеськими правоохоронцями.

 

Теги: #одеса #шахрайство #поліція

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