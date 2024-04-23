Пред'явлена підозра про заволодіння держземлями стосується спору семирічної давнини між держпідприємствами та фізособами - міністр агрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський спростував звинувачення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про нібито організацію ним схеми з заволодіння державною землею на 291 млн грн і подальші спроби ще заволодіти землею на 190 млн грн.

"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - процитувала його заяву пресслужба Мінагрополітики в телеграмі.

За інформацією Сольського, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, надані їм у володіння відповідно до закону.

"Спори вирішують суди, зокрема Верховний Суд, і, як мені відомо, на сьогодні ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", - наголосив міністр.

Він пообіцяв бути максимально відкритим для встановлення істини й додав, що в цьому немає необхідності - всі дані відкриті для правоохоронців, а докази й аргументи сторін перебувають на розгляді судів.

НАБУ у вівторок повідомило про підозру чинному міністру агрополітики, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, що сприяла вчиненню злочину з неправомірного заволодіння держземлею на 291 млн грн і подальшим спробам іще заволодіти землею на 190 млн грн. До складу злочинної групи входили посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

"Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передання в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання", - повідомило НАБУ.

НАБУ продовжує вручати підозри іншим причетним особам.