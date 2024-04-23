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09:50 23.04.2024

Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею - НАБУ

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Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею - НАБУ
Фото: НАБУ

Правоохоронці повідомили про підозру ексголові аграрного комітету Верховної Ради, нині чинному міністрові, який організував схему із заволодіння державною землею на 291 млн грн і намагався заволодіти землею ще на 190 млн грн, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як повідомляється в телеграм-каналі НАБУ у вівторок, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

"Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передання в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання", - розповідають у НАБУ про подробиці злочинної схеми.

Як повідомляється, унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. "Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки й наклали на ділянки арешт".

Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

У повідомленні не названо ім'я організатора схеми, за даними ЗМІ, йдеться про Миколу Сольського, нині - міністра аграрної політики, який був головою комітету ВР з 2019-го по 2022 р.

 

Теги: #корупція #міністр #набу

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