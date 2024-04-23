Події

12:10 23.04.2024

Уночі окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА - ПС ЗСУ

1 хв читати
Уночі окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА - ПС ЗСУ

У ніч на вівторок російські окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА по Україні, спрямовуючи один-два дрони в різних напрямках із різною періодичністю, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Очевидно, поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати (обстріли) різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Ворог намагався за різними напрямками направляти то один, то два дрони з різною періодикою, щоб максимально зробити незручною боротьбу з ним", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Євлаш додав, що ворог намагався розвідувати застосування мобільних вогневих груп.

Як повідомлялося, українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала 15 із 16 ворожих "Шахедів" у чотирьох областях України.

Теги: #війна #бпла #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 23.04.2024
Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

10:00 23.04.2024
Міжнародна конференція з медіаграмотності та саморегулювання медіа

Міжнародна конференція з медіаграмотності та саморегулювання медіа

09:34 23.04.2024
Імовірність успішного наступу РФ на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США, - ISW

Імовірність успішного наступу РФ на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США, - ISW

06:50 23.04.2024
Ворог атакував Одесу БПЛА

Ворог атакував Одесу БПЛА

06:48 23.04.2024
Ворог атакував Київ за допомогою БПЛА

Ворог атакував Київ за допомогою БПЛА

08:08 22.04.2024
Вночі окупанти знову атакували Одещину ударними БПЛА

Вночі окупанти знову атакували Одещину ударними БПЛА

08:43 20.04.2024
Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

19:05 19.04.2024
В Одеській області знищено чотири розвідувальних БПЛА "Орлан-10"

В Одеській області знищено чотири розвідувальних БПЛА "Орлан-10"

17:13 19.04.2024
Німецька Quantum Systems відкрила завод БПЛА в Україні

Німецька Quantum Systems відкрила завод БПЛА в Україні

04:31 19.04.2024
Директор ЦРУ Бернс попереджає, що Україна може програти війну з Росією до кінця року, якщо США не надішлють більше допомоги

Директор ЦРУ Бернс попереджає, що Україна може програти війну з Росією до кінця року, якщо США не надішлють більше допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині поранені п'ятеро осіб, двоє - у важкому стані - голова ОВА

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків

ОСТАННЄ

Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району, попередньо постраждали 4 людини - голова ОВА Лисак

Ексдепутата Запорізької міськради, який коригував ворожі ракети, засуджено до 15 років в'язниці

Україна і НАТО погодили план роботи на травень для активізації пропозицій до саміту альянсу у Вашингтоні - Міноборони

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн

Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині поранені п'ятеро осіб, двоє - у важкому стані - голова ОВА

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків

ДП "Документ" припинило видачу документів у закордонних підрозділах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА