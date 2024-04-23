Уночі окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА - ПС ЗСУ

У ніч на вівторок російські окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА по Україні, спрямовуючи один-два дрони в різних напрямках із різною періодичністю, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Очевидно, поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати (обстріли) різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Ворог намагався за різними напрямками направляти то один, то два дрони з різною періодикою, щоб максимально зробити незручною боротьбу з ним", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Євлаш додав, що ворог намагався розвідувати застосування мобільних вогневих груп.

Як повідомлялося, українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала 15 із 16 ворожих "Шахедів" у чотирьох областях України.