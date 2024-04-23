Події

10:42 23.04.2024

У Дніпрі судитимуть організаторів і членів злочинної групи з продажу наркотиків, до якої входили правоохоронці

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У Дніпрі судитимуть організаторів і членів злочинного угруповання, які масово збували психотропні речовини і заробляли на цьому майже 1 млн грн щомісяця, до групи з 14 осіб також входили семеро вже колишніх правоохоронців, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо організаторів та членів злочинної організації, які масово збували психотропні речовини у місті Дніпро. За місяць ділки заробляли понад 1 млн гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду", - йдеться в повідомленні на сайті ДБР у вівторок.

Як повідомляється, організував злочинну групу житель Дніпра, до "справи" він залучив свою дружину і місцевих правоохоронців. Під виглядом комерції організатор узяв в оренду нежитлове приміщення, де обладнали СТО та автомобільну мийку. Додатково також зробили спеціальну замасковану від сторонніх очей кімнату, в якій і продавали наркозалежним зілля. Здебільшого це був метамфетамін. Правоохоронці, серед яких були й посадовці, допомагали організатору порадами, а також обіцяли прикрити його в разі форс-мажорних обставин. Для цього вони "зливали інформацію" про заплановані спецоперації з боротьби з наркозлочинністю.

"У червні 2023 року ДБР у взаємодії з Нацполіцєю та СБ України викрили та блокували роботу всієї банди. Під час слідчих дій у замаскованій кімнаті вилучено готівку, 51 сліп-пакет з метамфетаміном, електронні ваги, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки", - зазначено в повідомленні ДБР.

Повідомляють, що 14 осіб, серед яких організатори та семеро вже колишніх правоохоронців, обвинувачують у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті психотропних речовин, організації й утриманні місць для незаконного вживання психотропних речовин (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 13 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Теги: #наркотики #озу #дбр

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