Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали понад 500 ударів по 6 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Протягом доби окупанти 514 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів", - сказано у його телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці, 182 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне і Роботине і 317 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

За словами Федорова, надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні мешканці не постраждали.