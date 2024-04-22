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23:10 22.04.2024

Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

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Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

Рішення щодо надання Україні додаткових систем Patriot готуються, зараз ведуться переговори з відповідними країнами, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Наше, міністрів закордонних справ, завдання - це готувати рішення. І зараз у розробці вже - я говорив три минулого тижня, а сьогодні була в мене остання розмова, і я розумію, що вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї, якщо ми говоримо про Patriot.

Водночас він наголосив, що вже не раз говорив партнерам та колегам, що "вже немає сил терпіти переговори", і потрібно приймати вже рішення.

"Всі всі знають, наше завдання зараз - прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. Це позитивний для України результат", - запевнив міністр.

Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом раніше, і тема ППО була основною темою.

"Тому рішення на рівні лідерів буде ухвалено. Наше завдання - прискорювати це максимально", - наголосив Кулеба.

Теги: #україна #переговори #кулеба #patriot

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