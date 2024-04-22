Події

20:19 22.04.2024

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинув цивільний

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Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинув цивільний

У понеділок, близько 17:00 російська армія завдала удару поблизу с. Юрченкового Чугуївського району Харківської області, зафіксовано пряме влучення в екскаватор, за кермом якого перебував 34-річний водій.

"Сталася пожежа, чоловік загинув на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, ворожих обстрілів із РСЗВ "Ураган" зазнала Глушківка Курилівської тергромади (пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства), а по Приколотному Вільхуватської територіальної громади було завдано авіаудару (пошкоджені приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства, у 71-річної жінки зафіксовано гостру реакцію на стрес).

Теги: #жертва #харківська_область #обстріли

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