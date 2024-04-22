Американська допомога прибуде в Україну дуже скоро, це буде те, що необхідно на полі бою для досягнення успіху

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, який прибув із візитом до Києва, запевнив, що нова американська допомога незабаром прибуде в Україну.

"Американська допомога прибуде скоро. Дуже скоро. Щойно Сенат завершить роботу, президент підпише закон, і я думаю, що ми побачимо реальні зміни", - сказав О'Браєн на брифінгу в Києві в понеділок.

Водночас він не став коментувати, що саме і коли прибуде в Україну.

"Ми очікуємо, що дуже скоро буде надано суттєву допомогу, і це буде те, що необхідно Україні на полі бою для досягнення успіху", - запевнив О'Браєн.

Він зазначив, що у схваленому нещодавно Палатою представників законопроєкті є речі щодо посилення протиповітряної оборони України.

"Йдеться не тільки про Patriot. Йдеться також про системи, що збивають безпілотники, повільні ракети та інші способи, якими Росія намагається атакувати. Тож будуть предмети, які допоможуть у цьому", - сказав помічник державного секретаря США.

За його словами, США працюють над тим, щоб забезпечити протиповітряну оборону, яка потрібна Україні. Крім того, він нагадав, що засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться наприкінці цього тижня, і висловив сподівання на "реальний прогрес" у напрямі протиповітряної оборони.

Помічник державного секретаря США зазначив, що радий перебувати з візитом в Україні, де вже провів низку зустрічей, зокрема з представниками Верховної Ради та Офісу президента.

Як повідомлялося, 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про виділення допомоги на підтримку України на суму майже 61 мільярда доларів.