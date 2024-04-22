Події

19:07 22.04.2024

У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

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У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

У Харківській області без світла залишається до сотні населених пунктів з орієнтовно 500, знеструмлених із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив в. о. генерального директора АТ "Харківобленерго" В'ячеслав Кравцов.

"Унаслідок бойових дій та обстрілів від початку війни було знеструмлено 500 населених пунктів. У багатьох із них електричні мережі були зруйновані на 80-90%. Щойно дозволила безпекова ситуація, наші фахівці розпочали відновлювальні роботи. Наразі без світла залишається до сотні населених пунктів", - сказав він у коментарі "Енергореформі".

За його словами, знеструмлені населені пункти здебільшого розташовані в зоні активних бойових дій або регулярних ракетних і артилерійських обстрілів.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів і бойових дій зазнали пошкоджень тисячі енергетичних об'єктів, а сотні одиниць автотранспортної спецтехніки знищено або пошкоджено.

Водночас Кравцов акцентував увагу на тому, що виконання відновлювальних робіт у деокупованих населених пунктах і в місцях, де відбувалися активні бойові дії, ускладнюється не тільки технічними можливостями, а й значними обсягами мінування. За його словами, тільки після огляду трас ліній електропередачі саперами ремонтні бригади обленерго можуть розпочати роботи.

"Завдяки самовідданій праці піротехніків із замінованих понад 9,3 тис. км трас ліній електропередачі саперам вдалося пройти близько 2 тис. км. На регулярній основі з нами щодня працюють сапери та спецтехніка. Хочу подякувати цим мужнім людям за допомогу і співпрацю", - наголосив голова "Харківобленерго".

При цьому він констатував, що за час війни троє працівників обленерго загинули, ще 12 дістали поранень, зазначивши, що доводиться платити високу ціну, щоб кожен міг вільно користуватися електрикою.

"Водночас щодня триває робота з відновлення мереж і підключення споживачів. Працівники товариства, незважаючи на регулярні обстріли Харкова та області, продовжують відновлювати роботу електричних мереж, докладають зусиль для усунення пошкоджень енергетичного обладнання, приводять до ладу складне енергообладнання", - зазначив Кравцов.

Теги: #енергетика #електроенергія #харківська_область

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